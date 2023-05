Borsa | Europa a ranghi ridotti | future contrastati | Milano +0 | 4%

di Milano oggi 8 maggio: il Ftse Mib guadagna a fine mattinata. Inaleggia un prudente ottimismo, con ladi Londra chiusa per le festività legate all'incoronazione di Carlo III. Il clima generale è di preoccupazione per quel che accadrà con l'aumento dei ...Si muovono poco le principali borse europee, a ranghi ridotti per la chiusura di Londra in onore di re Carlo III. Dopo la deludente produzione industriale tedesca di marzo ( - 3,4%), gli occhi sono ...Tornando in, il Ftse Mib di Piazza Affari guadagna lo 0,28% grazie alle banche, mentre Francoforte segna +0,15%, Parigi +0,22% e Amsterdam +0,41%. Chiusa Londra per le festivita' legate all'...

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in terreno positivo, sostenuta dalle banche. A Piazza Affari corre Mps (+3,4%), in vista del conti del trimestre attesi per domani. Lo spread…