Bonus 880 euro per i lavoratori autonomi | requisiti e come richiedere l’Iscro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 maggio 2023) È l’ultimo anno nel quale sarà possibile contare sull’ammortizzatore sociale che sostiene il reddito deglinei periodi di difficoltà economica,. E già da oggi, 8 maggio gli aventi diritto, coloro che hanno registrato una riduzione del reddito, possono presentare domanda, mentre il termine ultimo è stato fissato al 31 ottobre prossimo. Unico limite è che il beneficiario non abbia già usufruito del beneficio negli ultimi due anni. Quali sono inecessari per chiedere il beneficio Irichiesti per poter accedere alsono diversi. Intanto bisogna essere iscritti alla gestione separata dell’Inps e titolari di Partita iva da almeno 4 anni, coloro che presentano domanda devono aver percepito un reddito inferiore al 50 per cento rispetto alla media dei redditi ottenuti ...