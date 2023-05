Bologna | tassista contro colleghi No Pos | insulti sui social

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il suo account su Twitter è RobertoRedSox, e dietro c’è Roberto Mantovani, undiche ha deciso di pubblicare suii resoconti giornalieri delle sue entrate, in polemicaNo Pos. “Maggio, come promesso parte la mia lottaquel lembo (che vuol dire una parte) marcio, diffamatorio, becero, certe volte No Pos e troppo spesso fascista che mi circonda, sotto gli occhi foderati di mortadella dei braviignari, indifferenti e quindi complici”. Ecco l’appello del bolognese della settimana scorsa. Ogni giorno ilbolognese pubblica, uno dietro l’altro, i dettagli del suo turno, compresi gli incassi della giornata. Nell’ultimo post, quello di sabato 6 maggio, che l’ha visto incassare 188 euro in ...

- Prima, nei giorni scorsi, la fiancata danneggiata, poi la scoperta di tre gomme tagliate su quattro. Roberto Mantovani, nickname Redosx, ildi Bologna5, ha denunciato prima in un ...Da una settimana pubblica sui social i suoi incassi. Sui i social solidarietà per l'attacco subito: "Forza ...Roberto Mantovani , su Twitter RedSox, è undi. Dal 1° maggio ha deciso di pubblicare sui social i resoconti giornalieri delle sue entrate, in polemica contro i colleghi No Pos . "Maggio, come promesso parte la mia lotta contro ...

Gomme tagliate al tassista Roberto Mantovani, noto a Bologna col nome di Red Sox. Stamattina Mantovani ha trovato il proprio taxi, parcheggiato in centro, con tre pneumatici a terra. Il tassista da an ...Oggi Roberto Mantovani, tassista star dei social, ha presentato una denuncia alla questura di Bologna dopo aver trovato tre gomme a terra nel suo taxi parcheggiato in piazza Roosevelt ...