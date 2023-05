Bologna | Motta | 'Arnautovic? Anno no | ma resta importante Derby Champions | non ci sono favorite'

Il tecnico rossoblù aveva annusato aria di pericolo, dopo la sconfitta di Empoli. La reazione auspicata da entrambi arriva, ma a metà. Proprio come a Empoli l'inizio gara è fatale al: ...... ilal 43 fa 1 - 1 con un lampo di Dominguez, bravo a pescare l'incrocio dei pali con un tiro a giro dal limite. Ultimi 10 di tempo incoraggianti per la squadra di, sempre attenta a non ...AGI - Sassuolo esi annullano nel derby emiliano, chiudendo in parità l'ultimo posticipo della 34 esima ... la squadra di Dionisi sale così a 44 punti in classifica, mentre gli uomini di...

BOLOGNA, MOTTA: "ORSOLINI DEVE FARE DI PIÙ" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Bologna di Thiago Motta non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo di Dionisi. L'allenatore ha dato anche un indizio di calciomercato in vista del futuro ...