Bologna | condannata per spaccio la famiglia della famosa «citofonata» di Matteo Salvini

(Di lunedì 8 maggio 2023) C’è anche ladi origine tunisina a cuicitofonò durante la campagna elettorale per le regionali del 2020 in Emilia-Romagna tra i condannati nel processo che si è celebrato oggi a. La sentenza di primo grado ha visto un totale di ventuno condanne, di cui la più alta a 14 anni e 7 mesi di reclusione. L’accusa è di aver organizzato lodi droga in zona Pilastro, nel capoluogo emiliano, o comunque di avervi partecipato in una qualche forma. Tra i 21 condannati in primo grado ci sono anche quattro membri» di. In quell’occasione, il leaderLega – in tour elettorale per sostenere la candidata Lucia ...

Sua moglie, Loredana Bicocchi, è stata invecelo scorso 6 aprile a un anno e quattro mesi (con la condizionale), per la violazione della legge sulle armi in concorso col coniuge. In ...Le indagini della procura di, coordinate dai pm Roberto Ceroni e Marco Imperato, sono scattate poco dopo l'omicidio di Nicola Rinaldi, ucciso nell'agosto 2019 in via Frati.- Si è concluso con 21 condanne, la più alta a 14 anni e sette, il processo in primo grado a un'organizzazione che gestiva lo spaccio in zona Pilastro a, per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato . Le pene più pesanti sono per le persone a cui è stata riconosciuta l'accusa di associazione finalizzata al traffico di droga.

Bologna, condannata per spaccio la famiglia della famosa ... Open

È una sconfitta pesantissima quella maturata alla Dacia Arena: perdendo in casa dell'Udinese 2-0, infatti, la Sampdoria retrocede matematicamente in Serie B. La vittoria del Verona contro il Lecce ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...