Blanca 2 con Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno | foto e anticipazioni della trama

Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di, l'amica Stella, l'ispettore Liguori, che farà ingelosire......an Animal' Serbia - Luke Black 'Samo mi se spava' Slovenia - Joker Out 'Carpe diem' Spagna -... arrivando settimo: anche in quel caso si presentava sul palco dopo aver vinto Sanremoil brano ...In onda prossimamente in prima serata su Rai 1, i nuovi episodi saranno l'occasione per entrare ancora di più nel mondo di ...

Blanca, immagini e anticipazioni della seconda stagione Dire

Sono appena terminate le riprese dell'attesa seconda stagione del crime drama di successo 'Blanca' targato Rai Fiction ...Sono terminate le riprese della seconda stagione di Blanca, il crime drama di successo targato Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di una gio ...