Biscotti integrali al cioccolato fondente con avena

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 8 maggio 2023) Questi e sesamo sono super golosissimi e realizzati con un antipasto abbastanza facile e a base di, farina integrale, uova e zucchero con un filo di burro o margarina. Una volta infornati sembreranno dei cookies un pochino gonfie, ma in casa andranno a ruba, oltre a essere friabili, uno tira l’altro e decisamente super buoni! In famiglia sono spariti in un pomeriggio, una ricetta facile e veloce da fare a casa! Tempo di preparazione10 Minuti Tempo di riposo5 Minuti Tempo di cottura12 Minuti Porzioni30 Metodo di cotturaForno CucinaItaliana StagionalitàAutunno, Inverno e Primavera Ingredienti per la preparazione 250 g farina integrale 185 gal 75% 2 uova 1 bicchierino essenza di vaniglia o essenza di mandorla 1 ...