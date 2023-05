Bimba morta di stenti | ' la madre può affrontare il processo'

(Di lunedì 8 maggio 2023) PuòilAlessia Pifferi, la 37enne a giudizio per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire dila figlia Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola ...

Può affrontare il processo Alessia Pifferi, la 37enne a giudizio per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola ...... in provincia di Brindisi , dove una bambina di sei mesi è stata trovatanella notte tra ... Questa tragedia ha profondamente scosso i giovani genitori e i parenti della, che ora desiderano ...Discoteca abusiva, ballano in 300 ma arriva la polizia e ferma la musica e la festa: sequestrato il localedi sei mesi trovatadalla mamma: era ospite al centro di accoglienza di Latiano ...

Può affrontare il processo Alessia Pifferi, la 37enne a giudizio per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola i ...Trentadue pagine che si leggono con orrore e dolore. Compongono l’opposizione presentata dall’avvocato Matteo Frezza, fratello di Francesca, la mamma di Nina, una delle piccole morte per aver contratt ...