Bimba morta di stenti | «la madre può affrontare il processo»

(Di lunedì 8 maggio 2023) IN TRIBUNALE A MILANO. Respinta la richiesta di perizia psichiatrica per Alessia Pifferi, la 37enne a giudizio per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire dila figlia Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel luglio dello scorso anno.