Bimba morta di stenti | Alessia Pifferi andrà a processo | «Dalla relazione psichiatrica nessuna evidenza che non possa affrontarlo»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Può andare a, la 37enne accusata di aver lasciato morire dila figlia di un anno e mezzo, Diana, abbandonandola da sola a casa per sei giorni nel luglio dello scorso anno. La Corte d’Assise di Milano ha respinto infatti l’istanza avanzatadifesa della donna di una periziasulla sua «capacità di stare in giudizio». Il capo d’accusa che pende suè quello di omicidio volontario aggravato. Per i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro, la donna è sempre stata pienamente «lucida e consapevole». Nel corso del, i suoi legali potranno comunque chiedere una perizia sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Ma quanto alla capacità di comparire in ...

La suadi stenti, ma lei continua a raccontare di quanto la amasse. Alessia Pifferi, detenuta nel carcere di San Vittore per l'omicidio della figlia Diana, ha ...A , laun anno e mezzodi stenti a , dopo essere stata lasciata sola in casa dalla madre per 6 giorni, sono state fatte assumere , ossia tranquillanti. La notizia si è appresa, dagli accertamenti ...È lo sfogo di Viviana, sorella di e zia della piccoladi stenti a 18 mesi abbandonata in casa ... 'Diana era lapiù bella del mondo, non si meritava tutto questo, lei deve pagare per ciò che ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Beatrice Naso, conosciuta ai più come la "Bambina di Pietra", è morta a causa di una malattia genetica assolutamente unica al mondo.