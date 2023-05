Bimba morta di stenti a Milano | giudici | “Madre può affrontare processo”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Negata ad Alessia Pifferi la perizia psichiatrica. La sorella: "No giusto, non è un raptus, ancora zero scuse" Alessia Pifferi puòil: lo ha stabilito la corte dipresieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini. La donna è accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire dinella sua culla la figlia Diana di soli 18 mesi. “Non emerge alcun elemento che lascia dubitare della piena capacità di partecipare al” è la risposta della corte alla richiesta avanzata dalla difesa della donna, l’avvocato Alessia Pontenani, la quale sostiene invece che la sua assistita, secondo alcune relazioni del carcere, possa avere “un possibile deficit cognitivo”. Per il’ipotetico deficit cognitivo, prospettato solo in una relazione ...

... io sono contro mia sorella ed è la parte giusta, perché quella che èè mia nipote". La zia ... Viviana Pifferi anche stamani in aula indossava una maglia con la foto della. Alessia Pifferi ...Può andare a processo Alessia Pifferi , la 37enne accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo, Diana, abbandonandola da sola a casa per sei giorni nel luglio dello scorso ...... io sono contro mia sorella ed è la parte giusta, perché quella che èè mia nipote'. Lo ha ... Viviana Pifferi anche stamani in aula indossava una maglia con la foto della. Alessia Pifferi ...

Negata ad Alessia Pifferi la perizia psichiatrica. La sorella: "No giusto, non è un raptus, ancora zero scuse" ...In aula lo sguardo delle due sorelle non si incrocia mai. Una è Alessia Pifferi, la 37enne in carcere da fine luglio del 2022 per aver lasciato morire di stenti la figlia ...