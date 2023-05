Biglietti Ascoli-Cosenza in vendita da oggi pomeriggio

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dalle ore 16:00 di, lunedì 8 maggio, saranno in(online e nei puntiTicketone) iper assistere ad, match valido per la 37^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 13 maggio, alle ore 14:00, al Del Duca diPiceno. Il Club, anche questa volta, ha mantenuto prezzi contenuti per le tariffe “Intero”, “Donna”, “Senior”, “Under 18” e “Under 14” nei settori Tribuna Mazzone e Curva Nord. Prezzi e puntiTicketone: https://www.calcio1898.it/prezzi--campionato-2022-2023/ Tutti gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di voucher, potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso. I residenti nella regione Calabria ...

... GENOA 70 ; Bari 62; Sud Tirol 57; Cagliari, Parma 54; Palermo 48; Pisa, Venezia,46; ... cona partire da 49 euro. Da inizio marzo Alitalia ha infatti confermato nei sistemi di ...Battere l'oggi per poter poi festeggiare a fine partita. Lo sperano i 33mila che già hanno acquistato i, pochi quelli ancora in vendita nel settore 6 che si potranno acquistare anche ......oltre a dare il dato aggiornato suivenduti prova a spronare gli ultimi indecisi. Il match è in programma sabato 6 maggio alle ore 16.15: il Palermo giocherà in posticipo dopo Pisa,...

Ascoli-Cosenza, in vendita i biglietti Calcio Ascoli

ASCOLI PICENO - Scatta nel pomeriggio, alle 16, la prevendita (online e nei punti Ticketone) dei biglietti per Ascoli-Cosenza, match penultima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 1 ...Ascoli-Cosenza, in vendita i biglietti. Nel Settore Ospiti solo chi in possesso della Tessera del Tifoso - picenotime.it - IT ...