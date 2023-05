Biagio Antonacci | «Sanremo? Ho paura dei giudizi Del mondo della musica non sopporto i leccac…»

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il cantautoreè stato geometra. E ha guadagnato «un milione e duecentomila lire al mese» per tanto tempo. Prima di salire sui palchi. «Ricordo con terrore i no delle case discografiche. Giravo con queste cassette che proponevo a tutti, pregavo di guadagnare la stessa cifra con la», racconta oggi in un’intervista al CorriereSera. Poi, quando è arrivato il successo, è sorto un altro problema: «Quando la gente ti ferma per strada, quando le ragazze piangono al solo vederti, diventa tutto assurdo. Per tre/quattro anni ho faticato a contenere l’ego, ho avuto la tentazione di pensare di esser il migliore. Mi ero montato la testa, ero stronzo con me stesso, mi sentivo superiore, sentivo che qualcuno dovesse restituirmi quello che non avevo avuto durante la gavetta, ma era una grande cazzata. ...