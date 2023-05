Biagio Antonacci | affondo su Simone Cristicchi | “Ma più sentito | nessun riconoscimento per una canzone che è il suo più grande successo” Poi su Sanremo | “Se vai da boomer…”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Chesia uno che dice esattamente quello che pensa, senza troppi fronzoli, è noto (qui la sua intervista al talk Programma di FQMagazine). Il cantautore si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera a partire dal rapporto con i colleghi: “Nel mondo della musica oggi ha due amici veri: Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Con Laura ci vado anche in vacanza…”. Un sassolino dalla scarpa se lo toglie a proprosito di, che tra le sue hit ha “Vorrei cantare come“: “All’epoca lui faceva pianobar e venne a chiedermi il permesso a un concerto a Roma. Gli dissi: se vai sul palco stasera davanti a ottomila persone potrai farla. Da quel momento non ho piùda parte sua un gesto carino, per una ...

si è raccontato a cuore aperto e per la prima volta ha svelato qualche retroscena sul suo addio a Marianna Morandi.ha vissuto un'importante storia d'amore con ...Geometra, gli anni della gavetta A 19 anni ha cominciato a lavorare come geometra, e lo ha fatto per i nove anni consecutivi: era questo il patto con i genitori.lavorava, ma ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo il successo del Festival di Sanremo , dove lo abbiamo anche visto duettare con, Tananai continua a spopolare tra il pubblico italiano. Sold out le date del suo Live 2023 tour, che questa sera, lunedì 8 maggio, porta il cantante a Milano , sul palco del Forum di ...

Biagio Antonacci: «Pausini e Ramazzotti i miei amici veri. Ho un grande senso di colpa legato a Marianna... Corriere della Sera

Dalla perferia di Rozzano al successo. In mezzo tanta gavetta, il doppio lavoro da geometra e musicista e un mucchio di cassette distribuite nella speranza che arrivasse il contratto ...Biagio Antonacci si è raccontato a cuore aperto e per la prima volta ha svelato qualche retroscena sul suo addio a Marianna Morandi.