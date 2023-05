Berlusconi | Nanni Moretti e l’immutabile copione degli anni Novanta

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il vecchio leone guarda in camera e ripete tutti i pezzi forti del suo repertorio, riscrivendo la storia d’Italia e persino la storia del comunismo mondiale al solo scopo di confermare le sue posizioni e il ruolo che si è ritagliato nell’una e nell’altra, il suo essere stato sempre dalla parte giusta, il suo aver sempre capito tutto primaaltri. Lo spettacolo è autocelebrativo, stanco e ripetitivo come lui, un po’ perché lo è sempre stato (sia lui, sia lo spettacolo) e un po’ perché l’età fa questo effetto a tutti, ma i suoi fan lo esaltano ancora una volta, come sempre, senza esitazione. A seconda di chi abbiate votato avrete capito che sto parlando dell’ultimo intervento di Silvioalla convention milanese di Forza Italia oppure dell’ultimo film di, ma sbagliate in ...