Berlusconi è un dagherrotipo | ma nessuno ha il coraggio di dirglielo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il ritorno di Silvio, con un video registrato al San Raffaele, è un evento importante. Non solo dal punto di vista personale. Al di là dei giudizi estetici-comunicativi che ognuno è libero di esprimere, è la dimostrazione che il Cavaliere ha ancora voglia di combattere, di essere la «spina dorsale», come dice lui stesso, della maggioranza di centrodestra. Non è proprio così in un governo dove lo scettro del comando è nelle mani di Giorgia Meloni. Ancora una volta, tuttavia, dimostra una tempra umana eccezionale. Chapeau, a un signore che si avvicina ai novant’anni e che ha segnato comunque gli ultimi trenta anni della storia politica italiana. Le sue giravolte, l’invenzione del bipolarismo e del centrodestra; le trovate narrative contro i comunisti in agguato alle nostre libertà costituzionali, i colpi di scena nella gestione del partito padronale (mai ...