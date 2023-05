Bentornato tetto di cristallo La prossima tornata di amministrative è una delle peggiori per candidate sindache

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 maggio 2023) Potete riporre nel cassetto il giubilo per una presidente del Consiglio donna che avrebbe scardinato (e dovuto scardinare) la prepotente presenza maschile all’interno della politica italiana. Se è vero che il Partito Democratico e Fratelli d’Italia hanno oggi due leader femminili (e solo una femminista) nei meandri più in basso della politica italiana la situazione rimane immobile. Nei capoluoghi di provincia dove si voterà, quasi il 90 per cento dei candidati sindaco è uomo Pagella Politica ha raccolto i datiimminenti elezioninei capoluoghi di provincia e segnala che quasi il 90 per cento dei candidati sindaco è uomo. I candidati sindaco sono 77 (l’86 per cento sul totale), mentre le donne sono 13 (il 14 per cento). Queste ultime sono in calo rispetto alle elezioni comunali del 2022, quando lesindaca ...