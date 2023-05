Benevento in marcia nella ‘staffetta dell’umanità per la pace’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 7 maggio la “staffettaper la pace” ha attraversato l’Italia, da Aosta a Lampedusa, segnata dai colori dell’arcobaleno, “per camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra in Ucraina, per riaccendere la speranza”. L’appello lanciato da Michele Santoro aveva raccolto decine di firme, da Alessandro Barbero a padre Alex Zanotelli, da Ginevra Bompiani ad Ascanio Celestini, da Fiorella Mannoia a Moni Ovadia, da Vauro Senesi a Elio Germano, Massimo Cacciari, ed è stato poi condiviso con alcuni sindacati e leader politici. L’iniziativa ha una valenza politica, contro scelte e posizioni sbagliate, prese dall’Italia e dall’Europa: si chiede che l’Italia diventi pernomediazione e nell’opera diplomatica, contro l’invio di armi. Gli organizzatori hanno ribadito che dopo più di un anno di guerra in Ucraina ...