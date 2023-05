Benevento | Carfora convocato per il raduno della Nazionale Under 17

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLorenzoè rientrato tra i 27 convocati del commissario tecnico Bernardo Corradi per ildi preparazione alla fase finale del campionato europeo17. Lo stage è in programma da domani, martedì 9 maggio, a domenica 15 maggio presso il centro tecnico federale di Coverciano. Lunedì, al termine del, Corradi procederà con la selezione dei 20 azzurrini che prenderanno parta agli Europei in programma in Ungheria da mercoledì 17 maggio a venerdì 2 giugno. Di seguito il comunicato ufficialeFigc. Sono 27 i convocati del tecnico Bernardo Corradi che, da martedì 9 a domenica 14 maggio, svolgeranno un periodo di preparazione presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tra questi, 24 classe 2006 e tre – Matteo Cocchi (Inter), Mattia Liberali (Milan) e ...