(Di lunedì 8 maggio 2023) Gli appassionati riceveranno ancheesclusivi, come l'abbonamentoa La Gazzetta dello Sport, la Maglia Rosa fisica e il pass per accedere all'ultima tappa di Roma e seguire i ...

Grazie alla partnership fra Rcs Sport e Vvita , brand italiano di riferimento nel mondo Web3, la corsa rosa propone ledigitali ricche di, ma con diverse novità e uno spazio ...Grazie alla partnership fra RCS Sport e VVITA (vvita.io), brand italiano di riferimento nel mondo Web3, la Corsa Rosa rilancia le suedigitali ricche die annuncia l'arrivo del ......una dose importante di gratitudine verso questa rete composta da artisti che ci aiutano col... se non verrà sedimentata - sto parlando di, di impegno di conservazione, di archivi -, ...

Benefit, collezioni e la novità Metagiro: il Giro d’Italia corre nel mondo digitale La Gazzetta dello Sport

Con Rcs Sport e Vvita, la corsa rosa lanciata in una nuova dimensione del web. Per gli utenti esperienze uniche e coinvolgenti in uno spazio virtuale per vivere la corsa rosa come mai prima d’ora ...Endelea è un brand che disegna e produce abbigliamento a cavallo tra Italia e Tanzania, creando valore per la comunità e rispettando l'ambiente.