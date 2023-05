Benedetta Rossi | lo sfogo sui social tra approvazioni e dissensi

(Di lunedì 8 maggio 2023)è nota al pubblico come una delle foodblogger più conosciute. La conduttrice del programma “Fatto in casa da”, si è negli anni conquistata una grande fetta di pubblico, attraverso la condivisione di ricette e piatti gustosi. Una donna sempre sorridente e gentile, caratteristiche che sono riuscite nel tempo a far affezionare i L'articolo

, la famosa conduttrice televisiva esperta di cucina , è apparsa in lacrime in un video di quasi dieci minuti pubblicato sulla sua pagina Instagram, nel quale ha deciso di prendere ...Ieri, l'influencer marchigiana che dà consigli su come realizzare piatti economici e veloci sui suoi canali seguiti da milioni di follower , si è sfogata in un video social contro gli snob ...Antonella Clerici dalla parte di, anche a E' sempre mezzogiorno dice la sua sullo sfogo della food ...

Benedetta Rossi in lacrime contro gli hater: "E' ora di smetterla, mi avete fatto arrabbiare" TGCOM

La conduttrice ribadisce in diretta Tv il suo sostegno a Benedetta Rossi dopo lo sfogo di quest’ultima contro gli haters: “Un cantante ...Oggi su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno, il fortunato programma di cucina di Antonella Clerici. Nel corso della diretta così proprio la conduttrice ha deciso di prende ...