FAMIGLIA DA PUBBLICITÀ - A irradiare luce c'è, vestita di bianco, con la sua famiglia da pubblicità: il marito Pierre Casiraghi e i figli Francesco e Stefano, entrambi dotati di caschetto biondo d'ordinanza. Con i figli di ...Come testimonial sono state scelte modelle e attrici dalla bellezza e dall'eleganza iconiche, tra cui. Questioni di famiglia Gigi Hadid è stata scelta da Givenchy come testimonial ...Il paesaggio stato d'animo', Museo della Città,Piazza San Carlo. Domenica 7 maggio Ore 10 ... Sabato 13 maggio Ore 17 'La natura nelle mie mani' dimostrazioni floreali a cura di...

Beatrice Borromeo, il look per il Prix di Monaco è in giacca Dior e friulane Vanity Fair Italia

Una sinfonia di bianchi e avorio per la moglie di Pierre Casiraghi, ospite tra i box del 6º E-Prix di Monaco. Sempre chic, nel suo outfit all'insegna di un lusso silenzioso e tranquillo ...Il look è stato scelto in occasione del 2023 Monaco E-Prix Round 6, proprio per giocare e camminare con i figli Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Alberto ...