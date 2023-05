Basket | il Gs Meomartini vince contro il Casavatore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSabato 6 maggio è terminata la prima fase del campionato di Promozione maschile e la squadra del Gruppo Sportivosi è classificata al primo postondo anche in trasfertala Vivafreecol risultato finale di 62-70. La partita è iniziata male per la squadra di coach Massimiliano Tipaldi che probabilmente pagava anche il primo vero caldo dall’inizio di questo campionato. Infatti per tutta la prima frazione di gioco i beneventani sono stati in svantaggio. Anche nel secondo quarto l’inerzia della partita non cambiava e la gara sembrava aver preso la direzione della sconfitta. Soltanto negli ultimi 3 minuti del secondo periodo, i ragazzi del presidente Stefano Capitanio. Un un netto parziale di 8-0 in favore degli ospiti, che, nella prima ...