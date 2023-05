Barella | «Euroderby? Servirà cuore e coraggio | ma…»

Leggi su calcionews24

Le parole di Nicolò, centrocampista dell'Inter,sull'di Champions League contro il Milan. I dettagli Nicolò, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Uefa.com del derby contro il Milan. PAROLE – «Sicuramente è stata una stagione difficile e un po' strana con tutti gli alti e bassi per me e per la squadra. Ma sono contento di avere ancora un po' di energia per questa parte finale, che è fondamentale. Sembra strano, ma abbiamo lavorato meglio da squadra in Champions League che in campionato. Potrebbero essere solo le sensazioni che si provano con una certa atmosfera. Ascoltare quella musica ti dà la spinta in più. Non è affatto una scusa, ma ci sono partite in cui inconsapevolmente ti metti davvero in gioco e trovi l'energia giusta: questa è la Champions League. Quando San Siro è pieno di tifosi che urlano "the ...