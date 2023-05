Aversa | trova tesoro da quasi 90mila euro tra le vecchie foto di famiglia

(Di lunedì 8 maggio 2023)dei buoni fruttiferi del 1942 tradi. Le fa valutare da un’associazione specializzata e si rende conto di averto un piccolodaunin casa: buoni fruttiferi del 1942 tra lediCosì come spiega Casertace.net, protagonista fortunata del rimento è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il corner calciato da ManfrèPertosa pronto all'appuntamento di testa ed è il vantaggio ... Agata: 1 - 1 Lamezia - Cittanova: 4 - 1 Trapani - Catania: 1 - 0 Ragusa - Vibonese: 3 - 0- Locri:......giorni sia Firenze in occasione della 13esima edizione di State of the Union . All'incontro, oltre al fondatore Andrea Bocelli e al primo cittadino, presenti il presidente Abf, Stefano, ...Dopo 13 minuti l'Udineseincredibilmente il gol del vantaggio con un gran tiro a giro di ...e un rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee flegree e sulla metropolitana Piscinola -...

AVERSA. Trova due buoni postali da mille lire tra le vecchie foto di ... CasertaCE

Trova due buoni postali da mille lire tra vecchie foto di famiglia: oggi valgono 85mila euro. La signora di Aversa, 70 anni, li ha fatti valutare ...Torino ’81 sbanca la piscina di Lavagna per 13-16, dopo una bella partita maschia e tirata fino alla fine, decisa soltanto negli ultimi minuti di gioco ...