Autobus precipita a Ravello | morto l’autista VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha perso la vita Nicola Fusco, il conducente del pullmanto questa mattina a. Nicola, originario di Agerola, è il figlio del titolare della ditta di trasporti Fusco proprietario dell’. Non si conoscono ancora le cause per le quali l’uomo ha perso il controllo dei mezzo, che, ha superato il parapetto ed è finita nei pressi di un’abitazione. A bordo del pullman non c’era nessun viaggiatore. Il corpo del conducente stato sbalzato fuori dal mezzo, inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche l’eliambulanza e l’elicottero dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.