(Di lunedì 8 maggio 2023) L'si puo'rese l'ilcommerciale del mezzo. Unico limite e' che se siuna '500 non si puo' pretendere di avere indietro una Ferrari: cioe' non se ne ...

L'si puo' riparare anche se l'intervento supera il valore commerciale del mezzo. Unico limite e' che se siuna '500 non si puo' pretendere di avere indietro una Ferrari: cioe' non se ne puo' ...Era seduta sul sedile passeggero della Fiat 500 condotta dal marito, quando l'si è scontrata ... Da una parte c'è un muro alto chel'asfalto dalla parete rocciosa. Dall'altra parte c'è un ...... dalla A alla Z: da dove viene Come è fatto Come si ricicla Come siPer una vera moda ... Uscendo pioveva, così Edward Enninful mi ha dato un passaggio e lì con lui, in, ho deciso che il ...

Auto si ripara anche se intervento supera il valore - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

I ricercatori di Newcastle hanno ideato una stoffa, creata dai funghi, in grado di autorigenerarsi da sola. Ecco come è realizzata.La scoperta di due scienziati dell'Università di Newcastle: è possibile lavorare il micelio per ottenere un tessuto vivente simile a pelle vegetale, capace di rigenerarsi in caso di strappi o usura ...