Autista precipita a bordo navetta | sotto sequestro area incidente

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Amalfi, guidati dal comandante Umberto Dangelantonio hanno postol’dell’nel quale ha perso la vita il 30 enne Nicola Fusco,to adel suo pullman dopo essere uscito fuori strada. Non si conoscono ancora le cause che, intorno alle 12, hanno fatto perdere il controllo del mezzo, uscendo fuori strada, in un tornante endo su una stradastante denominata “Via Valle del Dragone”, a ridosso di un’abitazione privata. Per recuperare l’, è stato necessario intervento di Eli soccorritori adi elicottero drago VF del reparto volo Vigili del Fuoco Pontecagnano. La salma è stata poi affidata ...

Un autobus turistico è precipitato in una scarpata di un tornante a Ravello, in provincia di Salerno. A bordo dell'autobus c'era il solo conducente, Nicola Fusco, di 29 anni, che è morto. Un autobus gran turismo è precipitato a Ravello, in provincia di Salerno, facendo un salto di una ventina di metri. A bordo c'era solo l'autista che è morto nell'incidente. Il mezzo stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante è precipitato finendo sul muro di un cantiere sottostante.

Un bus turistico è precipitato nel vuoto sulla strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione, in Costiera Amalfitana. Il conducente del mezzo è morto; non ci sono altre… Leggi ...StampaE’ Nicola Fusco la giovane vittima dell’incidente che si è verificato in queste ultime ore a Ravello: era lui l’autista a bordo del bus precipitato sulla strada che conduce a Castiglione, perden ...