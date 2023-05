(Di lunedì 8 maggio 2023) 'L'unico liquido che Lillian aveva con sé era una bottiglia di, che aveva comprato come regalo per sua madre', ha detto il sergente della stazione di polizia di Wodonga Martin Torpey. Dopo cinque ...

Australia, si perde nella boscaglia e sopravvive grazie a vino e lecca lecca Agenzia ANSA

Il fatto accaduto in Australia. Protagonista una donna di 48 anni che se l'è cavata solo con qualche segno di disidratazione ...La donna, astemia, è rimasta cinque giorni con l'auto impantanata nel fango, finché non è stata scoperta dai servizi di emergenza che sorvolavano la zona (ANSA) ...