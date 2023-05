Aurora Ramazzotti nella sua «ora d’aria per mamy» | la polemica | «Io pulivo casa» I commenti indignati delle mamme

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 8 maggio 2023)alle prese con le gioie della maternità. Ma anche con i dolori. Ad esempio? Ialtreche – ancora una volta – anziché mostrare solidarietà nei confronti della giovane neomamma di Cesare Augusto, sembra non perdano occasione per alimentare polemiche sterili. L’ultima, in ordine di tempo, quella scatenata dal post pubblicato su Instagram dalla figlia di Michelle Hunziker sabato pomeriggio. Oraper mamma«Oraper», scrivedidascalia alle foto che la ritraggono metre beve una spremuta d’arancia al tavolino all’aperto di un bar dopo aver passato la giornata – come aveva mostrato nelle storie ...