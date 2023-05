Attimi di terrore a Brescia | pullman carico di studenti si ribalta | passeggeri contusi

Un pullman a bordo del quale viaggiavano soprattutto studenti diretti a scuola si è ribaltato su un fianco ad Azzano Mella, nel Bresciano. È accaduto questa mattina poco prima delle sette. Una ventina ...die di follia sulla Bologna - Firenze per il Benevento , in viaggio per tornare in Campania dopo il ko in casa del Cittadella, con il pullman dei sanniti preso d'assalto in una sorta d'...di. Fdi: "Scene da Far West" . Roma, tentata rapina per un Rolex. 'Repubblica' scrive che l'episodio ha avuto luogo intorno alle 17:40 in via Ugo Ojetti, nella zona Talenti. Due ...

Attimi di terrore a Venezia, l'autobus prende fuoco: le incredibili immagini La7

Attimi di terrore per la squadra che stava tornando dalla trasferta persa con il Cittadella: un agguato in piena regola, con i vetri distrutti a sprangate. Nessun ferito Questo il titolo del Corriere ...Attimi di terrore per la squadra che stava tornando dalla trasferta persa con il Cittadella: un agguato in piena regola, con i vetri distrutti a sprangate. Nessun ferito ...