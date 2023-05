Attenzione alla truffa della Falsa ChatGPT | ecco a cosa fare attenzione

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 8 maggio 2023)è uno degli argomenti più caldi in questo momento graziesua capacità di rispondere praticamente a qualsiasi domanda tu abbia in modo colloquiale. Per questo motivo, era solo questione di tempo prima che itori tentassero di sfruttarlo a proprio vantaggio. Quel momento è arrivato. Unaestensione di Chrome con marchioè arrivata al Chrome Web Store e ha causato alcuni danni agli insttori, secondo Hacker News . L’estensione “Accesso rapido a” ha affermato diesattamente questo, concedendo agli utenti una scorciatoia per accedere al chatbot. Aveva anche la capacità di dirottare gli account Facebook. L’estensione, promossa su Facebook, raccoglieva cookie e dati dell’account Facebook una volta che qualcuno ...