Attenzione ai falsi messaggi dell’Inps L’allarme lanciato dai sindacati | “Conguagli o contributi non si chiedono così”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Si invita alla cautela per quanto riguarda sms fake, che, imitando l'Inps, sollecitano il pagamento delo relativo alle tasse o aidovuti nel corso del 2022. Tale truffa consiste nella richiesta del numero del conto corrente per il rimborso di una somma superiore a 700 euro relativi allo scorso anno da parte dell'Inps. L'articolo .

Truffe on line: Cisl, attenzione a falsi sms dell'Inps - PMI Agenzia ANSA

