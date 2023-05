Attenzione agli effetti collaterali delle lampade a raggi Uv per la manicure con gli smalti semipermanenti | “Favoriscono tumori della pelle ma non solo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un nuovo “alert” è arrivato da parte dell’Accademia Nazionale di Medicina Francese sull’usoUV di tipo A (UVA) nei saloni estetici per fissare glialle unghie (ne avevamo già parlato qui). Ricordiamo che l’applicazione di questirichiede l’uso di una lampada UV combinata (almeno 48 watt) e di un diodo a emissione luminosa (LED) per asciugare e fissare ciascuno dei quattro strati di smalto applicati. QuesteemettonoUVA che penetrano in profondità nellae sono noti per favorire l’invecchiamento e, soprattutto, lo sviluppo dicutanei. Ricordiamo che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato gli UVA come ...