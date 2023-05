Attacco russo all’Ucraina | colpite con droni e missili Kiev e Odessa

(Di lunedì 8 maggio 2023) La scorsa notte i russi hanno attaccato l’Ucraina con 35kamikaze di fabbricazione iraniana, che sono stati tutti distrutti dalla contraerea. Lo comunica lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook. Le forze russe hanno bombardato otto comunità nel distretto di Sumy il 7 maggio, sparando più di 109 colpi con vari tipi di armi

Mosca: "Sventatoai nostri aerei radar". Prigozhin: "Wagner resta a ...Un'esplosione è stata udita in seguito di unmissilistico che ha colpito la città di Odessa ... Ieri sei operatori dei servizi di emergenza ucraini sono rimasti uccisi in un bombardamento...AGI - Nella notte 'il nemico ha nuovamente attaccato il territorio dell'Ucraina, utilizzando Uav d'iraniani ' Shahed '. Trentacinque droni su 35 sono stati distrutti dai nostri difensori' nello spazio aereo di Kiev . È quanto si legge in un post su Facebook dello stato maggiore delle forze ...

(Adnkronos) - Nuovo bombardamento su larga scala da parte della Russia in Ucraina. Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi ...Nuovi bombardamenti nella notte sull'Ucraina, colpite le città di Odessa e Kiev, morti e feriti, le operazioni di soccorso in corso.