Attacco di droni russi nella notte su Kiev | la contraerea ucraina in azione | “Ne abbiamo distrutti 35”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Laa ha lanciato un’ondata di attacchi su larga scala ae in tutta l’, mentre si prepara per la festa del Giorno della Vittoria, l’anniversario della sconfitta della Germania nazista. Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi a, hanno riferito funzionari ucraini, mentre i missilihanno provocato un enorme incendio in un magazzino di generi alimentaricittà di Odessa, sul Mar Nero. Stamattina presto sono state segnalate esplosioni in diverse altre regioni ucraine.hanno attaccato la capitale con 35kamikaze di fabbriciraniana, che sono stati tuttidalla. Lo comunica lo ...