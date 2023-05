Attacco aereo su Kiev | danni a edifici e quattro feriti

(Di lunedì 8 maggio 2023)notturno contro. Numerosi droni sono stati lanciati verso la capitale ucraina, la contraerea è entrata in azione e i residenti si sono radunati nei rifugi. "Tre persone sono rimaste ...

notturno contro Kiev. Numerosi droni sono stati lanciati verso la capitale ucraina, la contraerea è entrata in azione e i residenti si sono radunati nei rifugi. "Tre persone sono rimaste ...Numerosi droni sono stati lanciati verso la capitale ucraina. 'L'assistenza medica è fornita sul posto' scrive su Telegram il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko. Il capo del gruppo Wagner Prigozhin fa ......l'arrivo dei combattenti di PMC Wagner" Lo stato della guerra sul campo nella città sotto... Intanto, torna alta la tensione sul mar Nero dopo che unpolacco in missione per Frontex è ...

Attacco aereo su Kiev, danni a edifici e cinque feriti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Attacco aereo notturno contro Kiev, missili su Odessa. LIVE ...