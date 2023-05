ATP Roma 2023 | Jannik Sinner si allena e i bambini impazziscono di gioia | “Tante emozioni positive”

(Di lunedì 8 maggio 2023) In attesa di scoprire l’esito del sorteggio e di conoscere il nome del suo primo avversario nel tabellone principale,si sta giàndo ain vista degli Internazionali d’Italia di tennis. Nella giornata di ieri il numero 8 del ranking mondiale ha saggiato le condizioni di gioco del Foro Italico, svolgendo una sessione di training proprio sul campo centrale. Tanti appassionati (tra cui davvero molti) hanno sfruttato l’occasione per seguire da vicino sugli spalti l’mento del giocatore azzurro, che ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video dichiarando: “Ciao a tutti! Sono molto felice di essere qui a. Spero di vedervi ...

... sarà certo di scavalcare Novak Djokovic, campione in carica a, vincendo una partita al Foro ... PEPPERSTONERANKINGS - TOP 20 (08 - 05 - 2023) 1 Novak Djokovic (SRB) 6.775 punti 2 Carlos ...... primo lucky loser in una finale Masters 1000, a gennaio 167da domani 28, addirittura 1 di ... L'anno scorso, ci aveva perso in finale a Stoccarda e in semifinale a, aveva mille problemi al ......ultime settimane anche nella classifica U21 che designerà gli otto qualificati alle Next Gen... Cobolli è riuscito a raggiungere l'obiettivo semifinale nel Challenger "di casa" delGarden. ...

Cominciano oggi le qualificazioni agli Internazionali d'Italia 2023. Ad affrontarle, tra uomini e donne in chiave azzurra, ci sono non meno di 18 tennisti, tutti alla ricerca della maniera di ampliare ...L'Italia si presenta agli Internazionali BNL d'Italia con sei giocatori in Top 100. A Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, ...