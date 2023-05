ATP Roma 2023 | Crivelli | “Sinner parte per vincere in ogni torneo C’è una cosa di Alcaraz che deve spaventare”

(Di lunedì 8 maggio 2023) La stagione sulla terra rossa entra nel suo massimo. Prima gli Internazionali d’Italia ae poi il Roland Garros a Parigi, due tornei messi nel mirino da Jannik, che ha preferito saltare Madrid per recuperare al meglio dopo le fatiche e dagli acciacchi fisici delle settimane precedenti. L’altoatesino ha rinunciato alspagnolo e questo è stato anche il primo argomento di dibattito nell’intervista a Riccardo, giornalista della Gazzetta dello Sport, nella trasmissione Tennis 2U, programma in collaborazione tra OA Sport e Sport 2U.ha commentato così la decisione didi rinunciare a Madrid, che segue anche quella presa da altri giocatori in precedenza: “Quello che noto è che c’è un calendario sempre più compresso e con una serie di tornei ...

.... Non conosco l'atmosfera, ma di sicuro mi divertirò. Ovviamente sarà bello giocare davanti al pubblico italiano', ha detto il vincitore del torneo di Madrid . Photo credits:Tour AlcarazIl Rankingaggiornato a lunedì 8 maggio. L'unica novità in top 10 è il sorpasso di Fritz ai danni di Auger -... solo la partecipazione al Masters 1000 di, gli consentirà il sorpasso tra due ...... e il decimo titolo(il quarto nel 2023) in una carriera che già conta un centro in uno Slam, gli Us Open dello scorso anno. Questa settimana agli basterà scendere in campo per il primo ...

ATP Roma 2023: il tabellone delle qualificazioni. 12 azzurri, un solo derby, gli accoppiamenti da Vavassori a Cobolli OA Sport

La stagione sulla terra rossa entra nel suo massimo. Prima gli Internazionali d'Italia a Roma e poi il Roland Garros a Parigi, due tornei messi nel mirino da Jannik Sinner, che ha preferito saltare Ma ...Ore 18:30, scalinata di Trinità dei Monti. Roma offre un altro scenario suggestivo per il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia, e ne ha ben donde. La Capitale, del resto, ha ...