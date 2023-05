Atletica | perché Nick Ponzio si è ritirato? Svelata la causa E i problemi con il cellulare…

...tempi per le opere sportive per i Giochi non possiamo permetterceli - ha detto Maiorano -se ... una sola è in corso d'opera, lo stadio didi Taranto , che l'amministrazione del pd aveva ...Poi sui Giochi Olimpici e su Jacobs: "È difficile da direle Olimpiadi sono un'esperienza in cui le persone tirano fuori cose inaspettate: c'è un ambiente che stimola in un modo unico e ci ...Non posso dire cosa farà un atleta alle olimpiadinon si può sapere cosa possa stimolare un ambiente del genere, come è successo a Jacobs a Tokyo". Sono le parole della leggenda dell'...

Atletica, perché Nick Ponzio non si è ritirato C'entrano i controlli antidoping: "Ho avuto problemi con il cellulare" OA Sport