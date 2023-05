Atlante ragionato dello scudetto del Napoli

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Torino, 1827 giorni dopo Al 92° minuto di una partita tutto sommato equilibrata, Juventus esi trovano sullo 0-0. I bianconeri sviluppano un’azione pericolosa sulla catena di destra, al termine della quale Cuadrado cade in area dopo uno scontro con Juan Jesus. La palla arriva quasi casualmente a Lobotka, che si ferma un momento per capire la decisione dell’arbitro. Lo slovacco serve Olivera e da lui la palla arriva a Zieli?ski, sempre sulla dorsale di sinistra. Il polacco è entrato dalla panchina, quindi è più fresco degli altri giocatori in campo e prova uno dei suoi strappi. Ha davanti Gatti e alle spalle Chiesa che prova a recuperare. A quel punto Zieli?ski spezza il raddoppio con un tunnel al difensore juventino, e può tagliare verso il centro del campo. Si appoggia a Osimhen, che gli fa una sponda non banale con il tacco, restituendogli il pallone. ...