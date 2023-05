Atalantamania | Dea superiore alla Juve | da non contare nella corsa Champions!

(Di lunedì 8 maggio 2023) La sensazione è che, se anche la gara si fosse protratta per altri 100', l'Atalanta non sarebbe riuscita a segnare. Pur...

... ma quando ha visto che il gioco degli anni d'oro non tornava e i 2000 avevano finito le cartucce, ha riavvolto il nastro del girone d'andata, ha abbandonato i panni dellache ha fatto innamorare ...Commenta per primo La resa dei conti, almeno per la Champions e lo scudetto, si può anticipare di sei giornate. Mentre il maestro di Juric sfiderà il suo allievo a Torino , la Roma se la vedrà con il ...Commenta per primo In questo momento la formazione di Gasperini, tra qualche alto e troppi bassi, è spezzata a metà: a - 4 dal Milan e dall'ultima posizione Champions, a +4 sulla Juve e sull'Europa ...

Atalantamania: Dea superiore alla Juve, da non contare nella corsa ... Calciomercato.com

Bisognava aspettare l’ennesimo capitombolo delle big, Roma e Milan che si tolgono punti a vicenda nello spareggio Champions stendendo un altro tappeto rosso ai bergamaschi, perché nelle prossime 6 fin ...