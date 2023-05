Atalanta | infortunio Boga | ecco quante partite può saltare

(Di lunedì 8 maggio 2023) Situazione non bellissima in casa Dea in vista delle ultime gare di campionato. Le condizioni dipreoccupano.

Guaio in casaper mister Gian Piero Gasperini che, per questo finale di stagione, dovrà probabilmente fare a meno di Jeremie Boga . L'ex Sassuolo, entrato a partita in corso contro la Juventus, si è fatto ...La sconfitta dell'tra le mura amiche contro una Juventus cinica rappresenta l'unico ... Quest'potrebbe incidere e non poco sul finale di stagione del Milan, che mercoledì dovrà dare ...Ecco quando potrebbe ritornare l'attaccante Avere la coperta corta in attacco è sempre qualcosa di complicato, e l'di Boga contro la Juventus per l'rappresenta l'ennesimo stop ...

Atalanta, infortunio Boga: ecco le prime impressioni Sportitalia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La sensazione è che, se anche la gara si fosse protratta per altri 100', l'Atalanta non sarebbe riuscita a segnare. Pur superiore per lunghi tratti alla Juve, nel gioco, nella capacità di attaccare (1 ...