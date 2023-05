Atalanta | con la Juve stop immeritato Europa sempre a portata di mano

... mentre Okereke impegna Dragowski in contropiede prima del triplice fischio Nel lunch - match la Juve batte 2 - 0 l'e scavalca la Lazio al secondo posto;lo scontro direttoil Milan ...... Ministro dello Sport, sugli insulti razzisti a Dusan Vlahovic in- Juventus Andrea Abodi, Ministro dello Sport, è tornato a parlare di quanto accaduto in- JuveVlahovic. ...Il Milanla vittoria contro la Lazio ha portato il passivo rispetto alla scorsa stagione di 13 punti; guadagna tre punti la Juventus dopo la vittoria contro l', in linea perfettalo ...

Gasperini: "Il razzismo non va confuso con gli insulti. Da noi giocano Pasalic e Djimsiti..." La Gazzetta dello Sport

I toscani più vispi, vivi e meritatamente in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Cambiaghi: Ochoa deve arrendersi al terzo tentativo. La supremazia dei padroni di casa prosegue alla rip ...TimVision Serie A Femminile 2022/23 Diretta 7a Giornata 2a Fase, Palinsesto Telecronisti, I risultati dell’ultimo turno di campionato hanno regalato alla Roma il primo scudetto della sua storia e alla ...