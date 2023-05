"Assassini". I no vax imbrattano l'edificio storico del paese di Fabrizio Frizzi

(Di lunedì 8 maggio 2023) A Bassano Romano (ilin cui riposa) i no vax hanno preso di mira unche fa parte del patrimonio dello Stato, imbrattandolo con la vernice spray per veicolare il loro messaggio contro i vaccini. L'ira del sindaco: "Metodi incivili e volgari, la giustizia arriverà"

Una mega scritta con slogan no -è comparsa la scorsa notte sul muro di cinta di villa Giustiniani a Bassano Romano, piccolo ... recita testualmente: "Vaxate i bambini, siete mostri". Gli ...Parassiti, pidocchioni, ladri,, stupratori, ubriaconi, siete la feccia del genere umano. ... Video su questo argomento Conte aggredito a Massa: il video dello schiaffo del no -all'ex ...LEQUILE (Lecce) - "Pediatri noinfami", "bambini vaccinati o morti o malati" ed ancora "vaccinare i bambini è da medici". Sono alcune delle frasi comparse sui muri della scuola dell'infanzia "Montessori" di ...

