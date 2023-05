Ascolti tv e dati Auditel domenica 7 maggio | Un passo dal cielo su Rai 1 doppia Lo Show dei Record su Canale 5

del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 7 maggio: Un passo dal cielo al primo posto. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...Una scelta che - nonostante gli ottimie i risultati decisamente soddisfacenti, con punte del 30% di share - non sembra dettata daiAuditel, ma piuttosto ad altri progetti della ......Alberto Prestininzi continuava a mortificarla con i tipici argomenti paternalisti "tu non, ... secondo idi immatricolazione forniti dall'ACI (citati in un tweet dal giornalista Valerio ...

Ascolti tv e dati Auditel sabato 6 maggio: trionfo Amici, boom per l'incoronazione di Re Carlo III Virgilio Notizie

Sull’onda dello Scudetto vinto dal Napoli, Spotify celebra la musica della città con playlist e classifica di ascolti ...Ascolti tv 7 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...