Ascolti TV | Domenica 7 maggio 2023 Un Passo dal Cielo 20 9% 3 | 6 mln | doppiati i Record Remix 10 9% – 1 | 6 mln Ottimo il Giro d’Italia 9 7% Giro all’Arrivo 13 6%

Nella serata di7 maggio la sfida dell'Auditel è stata vinta da ' Un passo dal cielo 7 ' su Rai 1, che ha ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 7 maggio: Un passo dal ...Dunque, stando all'indiscrezione7 e lunedì 8 maggio dovrebbero esserci le ultime ... La fiction, al pari dello stesso UeD, ha garantitorecord alla rete Mediaset per tutta la stagione.... che salvo cambiamenti dell'ultimo momento , dovrebbe andare in onda14 maggio e non ... Una scelta che - nonostante gli ottimie i risultati decisamente soddisfacenti, con punte del 30% ...

Ascolti tv domenica 7 maggio 2023: Un passo dal cielo, CTCF, Lo show dei record Tvblog

Maria De Filippi regina del sabato sera! La conduttrice ha infatti vinto quasi tutte le sfide della stagione Un’altra stagione televisiva sta per concludersi, e anche quest’anno protagonista indiscuss ...Ascolti tv 7 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...