Ascolti TV | Domenica 7 maggio 2023 Un Passo dal Cielo 20 9% 3 | 6 mln | doppiati i Record Remix 10 9% – 1 | 6 mln Ottimo il Giro d’Italia 9 7% Giro all’Arrivo 13 6% Tv8 in seconda serata 9 6% con la Formula 1

(Di lunedì 8 maggio 2023) Undal7 >>> Update: A causa di un problema tecnico, i dati relativi alla giornata di ieri vengono rilasciati a partire dalle ore 11. Nelladi ieri,, su Rai1 Undal7 ha conquistato 3.604.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 Lo Show deiha raccolto 1.655.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 Crossword Mysteries – Abracadavere in prima visione ha interessato 744.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside, in onda dalle 20:52 alle 00:13, è scelto da 906.000 spettatori pari al 5.5% (anteprima a 655.000 e il 3.7%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle 20:34 alle 22:25, ha incollato davanti al video 2.200.000 ...

Nella serata di7 maggio la sfida dell'Auditel è stata vinta da ' Un passo dal cielo 7 ' su Rai 1, che ha ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 7 maggio: Un passo dal ...Auditel,tv di: Amici,In, Verissimo, Da Noi A Ruota Libera " 7 maggio 2023 Su Rai1, l'appuntamento conIn condotto da Mara Venier ha intrattenuto durante la ...in calo allapomeriggio ma Canale 5 regge bene alla primavera: Beautiful, Terra amara e Verissimo ottimi numeri, non brilla...

Ascolti tv domenica 7 maggio 2023: Un passo dal cielo, CTCF, Lo show dei record Tvblog

I dati Auditel di domenica 7 maggio 2023: Un passo dal cielo ha avuto la meglio su Lo show dei record, buon risultato per Che tempo che fa su Rai 3.Ascolti in calo alla domenica pomeriggio ma Canale 5 regge bene alla primavera: Beautiful, Terra amara e Verissimo ottimi numeri, non brilla Domenica IN C’è voglia di uscire alla domenica pomeriggio a ...