Artena | bimbo di soli 2 mesi muore di notte nella culla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 maggio 2023). Una tragedia indicibile, di quelle che mai nessuno vorrebbe raccontare. Le parole non possono mai rendere il dolore e lo sconforto che una notizia del genere può suscitare in una famiglia o in una comunità: l’altra, ad, un neonato, figlio di una giovane coppia del posto, è deceduto mentre dormiva nel sul lettino. Omicidio ad, accoltellato e ucciso un ragazzo: arrestati 2 romeni Morto un neonato adUn avvenimento drammatico, che mai avrebbe immaginato nessuno. Ad accorgersi del decesso del piccolo sono stati i genitori stessi che, immediatamente, hanno allertato e chiamato il 118. I sanitari e gli operatori di ambulanza si sono precipitati sul posto a sirene spiegate, dopo pochissimi minuti: oltre all’ambulanza anche ...