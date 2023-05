Arriva il latte sintetico L' allarme di Coldiretti sul cibo in provetta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo la carne e il pesce inanche ilcon Israele che si appresta a diventare uno dei primi Paesi al mondo a vendere veri e propri prodotti lattiero caseari senza mucche. E' l'lanciato dae Filiera Italia che a Tuttofood hanno lanciato con Assica, Asso, Unaitalia e Assocarni la prima alleanza contro l'assalto delalle tavole mondiali e a comparti strategici del vero Made in Italy agroalimentare, dalla carne ai salumi, dalai formaggi, in occasione del convegno su “I rischi del” nell'ambito della più importante fiera dell'agroalimentare in Italia a Milano. Un pericolo per la ...